Alla Camera dei Deputati l'audizione di Khodorkovsky, attivista dell'opposizione russa in esilio

(Agenzia Vista) Roma, 7 maggio 2024 Si è svolta alla Camera dei Deputati, in Commissione Esteri, l’audizione di Mikhail Khodorkovsky, l’attivista dell’opposizione al regime russo in esilio: Khodorkovsky è stato ascoltato in vista del G7 a guida italiana sul tema del governo di Putin, dei suoi piani e del rapporto con l’Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev