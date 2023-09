Immigrazione, Brunetta: "Governare flussi di lavoratori regolari"

EMBED





(Agenzia Vista) Cernobbio, 04 settembre 2023 "Bisogna trasformare un elemento che oggi valutiamo come negativo, l'immigrazione, in bene un bene per il Paese e per l'equilibrio internazionale, però solo se questa migrazione è governata e voluta nei settori avanzati". Lo ha detto il presidente del Cnel, Renato Brunetta, nel suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Fonte video Forum Ambrosetti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev