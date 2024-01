Guerra Gaza, Tajani: "Soluzione a due Stati migliore risposta a inaccettabile violenza di Hamas"

(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2024 L'Italia è favorevole a un processo politico che porti verso una soluzione a due Stati per il popolo palestinese e israeliano. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, rispondendo a un'interrogazione sulle iniziative per un piano di azione di carattere diplomatico sulla situazione in Medio Oriente. "L'Italia è protagonista della riflessione sul 'giorno dopo a Gazà", ha affermato il ministro riferendosi al futuro dell'exclave palestinese una volta posto termine al conflitto. "Diciamo no al trasferimento forzato della popolazione palestinese di Gaza, alla riduzione del territorio della Striscia, alla rioccupazione da parte di Israele o al ritorno di Hamas". L'Italia si oppone anche a considerare il futuro di Gaza separatamente dalla Cisgiordania, mentre è favorevole "al ritorno dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) con una soluzione transitoria definita dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il coinvolgimento dei Paesi arabi", ha concluso il ministro. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev