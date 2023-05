Ferraris (Ad Ferrovie): Passante alta velocità e stazione Firenze importanti per l'Italia e l'Europa

(Agenzia Vista) Firenze, 15 maggio 2023 "E' importante per la città perché consente, una volta ultimata l'opera, di avere delle linee e delle stazioni dedicate, separando l'alta velocità dal trasporto regionale e i passeggeri dal trasporto merci. Poi è importante per il Paese, perché Firenze è al centro dell'Italia, quindi uno snodo fondamentale. E quando c'è un problema sulla tratta di Firenze si blocca l'Italia. Ed è importante per l'Europa, perchè qui arrivano le merci", le parole dell'Ad di Ferrovie Ferraris sul passante AV e la nuova stazione di Firenze. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev