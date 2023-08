FdI presenta "l'Italia vincente", Montaruli: Passione non va in vacanza

(Agenzia Vista) Roma, 08 agosto 2023 "La passione non va in vacanza e Fratelli d'Italia inizia questa estate con una distribuzione del materiale che riepiloga un anno quasi di governo Meloni. Un governo che ha fatto bene per gli italiani e, lo ricordiamo, proprio agli italiani", le parole di Montaruli di Fratelli d'Italia alla presentazione della campagna "L'Italia vincente" a Ostia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev