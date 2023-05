Paura vicino Ravenna . Un vasto incendio ha colpito in mattinata la cantina vinicola Caviro di Faenza , nel Ravennate. La colonna di fumo è visibile da diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenute varie squadre di vigili del Fuoco sia per domare il rogo che per agevolare l'evacuazione dell' imprese vicine.