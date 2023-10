Gaza, ucciso comandante marina Hamas: il video di Israele

(LaPresse) Le forze armate di Israele hanno annunciato di aver ucciso Ratib Abu Tzahiban, comandante delle forze navali di Hamas della Brigata di Gaza, distribuendo anche il video dell'attacco sui social. L'annuncio congiunto da parte dell'Idf e dell'Isa (i servizi di intelligence israeliani) precisa che Tzahiban è stato colpito nel corso dei raid aerei dell'Idf. Secondo le forze armate israeliane, Tzahiban avrebbe pianificato e comandato il tentativo di infiltrazione navale effettuato il 24 ottobre, poi sventato dalle forze navali israeliane. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE