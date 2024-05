Salone del libro, Zerocalcare si unisce alla protesta pro Palestina

(LaPresse) Zerocalcare ha raggiunto il presidio pro Palestina fuori dall'ingresso dal Salone del libro di Torino. I manifestanti - circa un centinaio - hanno cercato poco prima di oltrepassare le transenne all'ingresso del Salone e sono stati bloccati dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa. "Le persone che cercano di portare all'attenzione il massacro in Palestina vengono respinte con i manganelli. Le persone che hanno a cuore questa questione non possono non stare qui", ha detto il fumettista. "Credo che sia la cosa più naturale del mondo che uno spazio che parla di cultura, di attualità, non può chiudere gli occhi e lasciare fuori la storia con la 's' maiuscola. Quello che sta succedendo in Palestina, ci verrà chiesto conto a noi testimoni che non stiamo interrompendo il massacro in corso. Ne dovremo rispondere per tanto tempo", ha aggiunto.