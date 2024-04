Milano, sparatoria in Viale Marche: ferito un 40enne

Sparatoria oggi alle 18.15 a Milano in viale Marche all'altezza del civico 93. I carabinieri della Radio Mobile e della compagnia Duomo sono intervenuti e hanno trovato un uomo di 40 anni, italiano con precedenti di polizia, con ferite di arma da fuoco a entrambe le gambe. L'uomo non è in pericolo di vita ed è stato portato in codice in giallo al Niguarda. Sono ora in corso le indagini per identificare l'autore, capire dinamica e risalire al movente.