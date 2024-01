Scontri a Milano, in mille al presidio pro-Palestina non autorizzato

Scontro tra manifestanti pro Palestina e forze dell'ordine a Milano. I ragazzi in prima fila alla manifestazione, non autorizzata perché concomitante con la Giornata della Memoria, hanno usato i bastoni delle bandiere per provare a serrare i ranghi e hanno lanciato contro le forze dell'ordine bottigliette e altri oggetti. Carabinieri e polizia hanno cercato di arginare i manifestanti con gli scudi e brandendo i manganelli.