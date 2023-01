Regno Unito, "botti" di Capodanno vietati per non spaventare il tricheco

Scarborough, la località turistica inglese della contea britannica del North Yorkshire, ha annullato quest'anno i tradizionali fuochi di artificio per paura di spaventare un tricheco artico comparso nei giorni scorsi sulle banchine della cittadina. L'evento è stato annullato per timore che «potesse causare angoscia al mammifero», riferisce la Bbc, citando il capo del Consiglio Steve Siddons che si è detto deluso per la cancellazione dell'evento ma ha sottolineato che «il benessere del tricheco doveva avere la precedenza». Si ritiene che il tricheco, che ha attirato folle enormi da quando è arrivato sabato, sia lo stesso avvistato sulla costa dell'Hampshire tre settimane fa e soprannominato 'Thor'. Siddons ha affermato che la decisione è stata presa su consiglio del British Divers Marine Life Rescue (BDMLR), che ha monitorato il mammifero marino.