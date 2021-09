La tigre della Tasmania (estinta) in un filmato restaurato a colori

In attesa del filmato del mostro di Loch Ness (...), arriva quello della Tigre della Tasmania. Non un essere leggendario, ma una creatura realmente esistita e che purtroppo si è estinta nel secolo scorso. Grazie all'incredibile lavoro dell'Archivio Nazionale del Cinema e del Suono dell'Australia in collaborazione con la Composite Films, possiamo finalmente vedere la Tigre a colori. Immagini emozionanti pubblicate dai registi e produttori che hanno regalato alle persone un pezzo di storia dell'evoluzione animale. Nel filmato si vede Benjamin, un esemplare vissuto nello zoo di Hobart dove morì il 7 settembre del 1936. Nella stessa data la NFSA ha pubblicato le immagini girate nel 1933 dal naturalista David Fleay e restaurate a colori. La tigre della Tasmania, nota anche come tilacino, lupo marsupiale o lupo australe,, era un marsupiale carnivoro originario appunto dell'Australia, della Tasmania e della Nuova Guinea. Il più grande predatore marsupiale dei tempi moderni estinto a causa dell'uomo. Nel 19esimo secolo i coloni uccisero infatti migliaia di esemplari affinché non attaccassero le loro pecore.