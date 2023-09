Orsa uccisa, avvistati i cuccioli di Amarena: fallito il tentativo di cattura

Orsa Amarena uccisa, cuccioli impauriti

Nella campagna abruzzese sono apparsi i cuccioli di Amarena , la madre orsa tragicamente abbattuta a colpi di fucile la sera del 31 agosto da un uomo di 56 anni di San Benedetto dei Marsi. Secondo quanto riportato dall'Adnkronos e dichiarato dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i cuccioli sono stati individuati in una zona rurale, presumibilmente scelta come rifugio dopo la perdita della loro madre. Attualmente, gli sforzi sono concentrati nel tentativo di metterli al sicuro.«Evitiamo di trasformare una tragedia in un disastro colossale: i cuccioli non sono stati ancora catturati. Ci sono troppi curiosi in giro che spaventano questi animali, invito tutti a non muoversi e a farci fare il nostro lavoro». È l'appello del direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Luciano Sammarone, dopo il fallimento del primo tentativo di cattura dei cuccioli di orsa Amarena, uccisa l'altra notte a San Benedetto dei Marsi (L'Aquila). «A causa di false notizie - continua Sammarone - sono aumentati i curiosi nella zona, spaventando i cuccioli. Possiamo avere una possibilità, ma dobbiamo sperare che i cuccioli non si dividano, altrimenti sarà un vero disastro».