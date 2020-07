A San Felice Circeo e a Sabaudia debutta la prenotazione online per le spiagge libere. Al Circeo la App è in vigore da venerdì, mentre a Sabaudia partirà ufficialmente da domani, lunedì 20 luglio, anche se, smartphone alla mano, è già perfettamente operativa e funzionante. Il Messaggero ha provato entrambi i sistemi di prenotazione, ecco come è andata.

Prenotare a Sabaudia

Nel tratto di litorale che inizia dalla Bufalara e arriva fino a Torre Paola, la possibilità di prenotare il proprio accesso al mare del comune di Sabaudia è offerto dal sito internet reservare.it un'architettura web (non un'app) ben concepita e capace di fornire a chi la usa, in modo intuitivo, un quadro d'insieme dei punti d'accesso al mare con i pittogrammi direttamente sulla mappa: semplice la scelta con la presenza anche dell'immagine del lido tratta da Google Street View, immediata la prenotazione con la possibilità di selezionare tra tre fasce orarie, quindi va creata l'anagrafica con i dati personali degli ospiti tra cui gli estremi del documento d'identità. Il servizio entrerà in funzione ufficialmente da lunedì prossimo ma già da ieri era possibile completare la prenotazione e l'inserimento dei dati: il sistema genera un codice grafico che dovrebbe essere esibito all'accesso al mare. Nel complesso l'esperienza d'utilizzo è soddisfacente e intuitiva, anche se pesa molto l'assenza dell'applicazione per smartphone che renderebbe ancora più immediato l'utilizzo.

Prenotare al Circeo

Anche il comune di San Felice Circeo ha lanciato la sua applicazione (solo Android, non ancora per iOS) per gestire sia i tratti di arenile di libero accesso al pubblico sia quelli dei lidi a pagamento. Il sito internet è besunny.it, identico il nome dell'app. L'esperienza di utilizzo dell'applicazione è un po' laboriosa ma si riesce a completare l'iscrizione abbastanza in fretta: una volta individuato il lido (questa è la parte più complessa in mancanza di una mappa, ci sono solo dei nomi, tratti tutti dall'odissea con numeri progressivi), si può completare la prenotazione e in questa fase ci sono alcuni fisiologici aggiustamenti che i tecnici stanno portando avanti. Resta la possibilità di conoscere il numero di ombrelloni presenti per ciascun punto d'accesso (complessivamente 2.500 posti per le sole spiagge libere) mentre per oggi le prenotazioni risultano essere 204.

E per chi non ha smartphone? Resta il vecchio metodo del telefono.

