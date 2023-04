Biglietti aerei, Google se il prezzo del volo scende rimborserà la differenza. Il progetto pilota negli Stati Uniti

Se il prezzo del volo cambia e alla fine costa meno di quando l'hai pagato Google rimborsa la differenza così lo paghi alla tariffa più bassa che c'è a disposizione. Una novità che ha alzato le antenne dei viaggiatori che cercano di incrociare offerte e voli sui motori di ricerca delle compagnie low cost.

In questo modo Google entra a gamba tesa nel mondo dei viaggi e dei trasporti. La novità potrebbe infatti avere un impatto enorme già a partire da questa estate sugli utenti finali ma anche sulle stesse compagnie low cost e le loro politiche tariffarie. Per il momento è una funzione disponibile solo negli Stati Uniti.

Ma la novità è significativa. Dov'è la novità? Google promette di rimborsare la differenza di costo se il prezzo del biglietto aereo acquistato dovesse calare.

Google, rimborsi sulla tariffa del volo aereo se scende il prezzo

«L'estate arriverà prima che ve ne accorgiate», ha detto in un post Richard Holden, il vicepresident travel products di Google. «A nessuno piace provare il rimorso dell'acquirente, soprattutto per un acquisto importante come i biglietti aerei, i cui prezzi cambiano di giorno in giorno. Tutti abbiamo pensato: "Devo prenotare ora nel caso in cui il prezzo salga domani? O dovrei aspettare nel caso in cui ci sia un'offerta migliore la prossima settimana?" Su Google Flights è già possibile vedere se i prezzi attuali sono bassi, tipici o alti rispetto alle medie storiche. Ora stiamo facendo un ulteriore passo avanti con un nuovo programma pilota per la garanzia dei prezzi negli Stati Uniti. Se vedete un volo con il badge della garanzia dei prezzi, significa che siamo sicuri che il prezzo che vedete oggi non scenderà prima del decollo.

Voli e prezzi, cosa fa Google

Il post di Holden continua: «Controlleremo il prezzo ogni giorno fino alla partenza e, se dovesse scendere, vi restituiremo la differenza tramite Google Pay. Ora potete prenotare con la certezza di non perdere un'ottima occasione. Durante questo programma pilota, le garanzie di prezzo sono disponibili solo per gli itinerari "Prenota su Google" in partenza dagli Stati Uniti».

