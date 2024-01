San Valentino, due cuori e una vacanza: dove festeggiare in giro per il mondo

Rinnovare la promessa d’amore in viaggio. Con San Valentino alle porte, regalarsi per l’occasione una vacanza in coppia è il modo migliore per onorare, proprio assieme a chi si ama, il percorso che si compie nella vita a due, giorno dopo giorno. Una fuga che rafforza l’unione nello spirito della condivisione, attraverso la costruzione di ricordi comuni, eterni quando ci si immerge in luoghi di straordinaria bellezza. Non importa che siano vicini o lontani, quel che conta è potersi guardare negli occhi e sussurrare “Sì” all’amore per l’altro, in contesti speciali conditi da esperienze da vivere mano nella mano, all’insegna del romanticismo e, perché no, anche di un po’ di avventura. Tra destinazioni di mare, città e montagna, ecco allora una selezione di mete ideali da raggiungere, per rendere unica la festa degli innamorati che ricorre il 14 febbraio.

San Valentino in vacanza: dove andare per celebrare l’amore in viaggio

Destinazioni di mare, da vivere anche a bordo di maestosi velieri, ma anche mete più avventurose, dove condividere esperienze adrenaliniche; e poi i rifugi d’alta quota, incantevoli in inverno, e le terme di charme, pensate pure con varianti più stravaganti. Sono solo alcune delle idee di viaggio in luoghi speciali vicini e lontani, per costruire memorie indelebili di coppia, mentre si va alla scoperta del mondo.