Passeggera toglie le scarpe, esplode rissa su volo Ryanair

Perde le staffe perché una donna si toglie le scarpe e in volo scoppia una rissa. Un passeggero che stava volando con un aereo Ryanair ha aggredito un'altro uomo, mordendogli il naso su un volo da Glasgow Prestwick a Tenerife.

Durante il volo una donna non avrebbe indossato le scarpe e un altro passeggero avrebbe iniziato a prenderla in giro. In poco tempo i toni si sono scaldati e dopo poco due uomini sono arrivati alle mani. La scena è stata ripresa da altri passeggeri e le immagini sono finite in rete. Si è trattato di uno scontro piuttosto violento, come riporta anche il Daily Mail, tanto che nella cabina ci sono stati anche schizzi di sangue che hanno spaventato molto i presenti.

L'uomo che ha iniziato a prendere in giro la donna era visibilmente ubriaco, vedendo la ragazza in difficoltà è intervenuto il fidanzato di lei, ma a quel punto le cose sono degenerate. A quel punto è intervenuto il personale presente in cabina che ha sedato la rissa e ha avvertito le autorità che hanno fermato i due ragazzi all'arrivo a Tenerife. Sul volo erano presenti anche dei bambini che hanno dovuto assistere alla terribile scena.



Ultimo aggiornamento: 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA