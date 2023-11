A Roma transitano le reliquie di Santa Lucia, a San Salvatore in Lauro la benedizione degli occhi e della vista

Per tre giorni le reliquie della santa famosa nel mondo poiché si ritiene offra protezione agli occhi, alla vista, alla categoria degli oculisti e degli elettricisti saranno a Roma nel santuario di San Salvatore in Lauro. Le reliquie provengono dalla città di Siracusa, dove la martire è oggetto di devozione da secoli.

Il calendario dell'evento religioso prevede celebrazioni, messe, preghiere e si concluderà domenica, 19 novembre con la benedizione degli occhi alle ore 17.45.

Don Pietro Bongiovanni, parroco di San Salvatore in Lauro, spera che il transito delle reliquie della santa possano «fare luce e illuminare gli occhi e le menti degli uomini affinché trovino di nuovo la via della pace».

Lucia di Siracusa, conosciuta come Santa Lucia (283- 304), fu una martire cristiana morta sotto la grande persecuzione di Diocleziano, agli inizi del IV secolo. È venerata come santa dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa che ne onorano la memoria il 13 dicembre. È una delle sette vergini menzionate nel Canone romano e per tradizione è invocata come protettrice della vista a motivo dell'etimologia latina del suo nome (Lux, luce). Le sue spoglie mortali sono custodite nel Santuario di Lucia a Venezia e a Siracusa dove fu martirizzata.