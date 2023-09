Roma festeggia San Pio da Pietrelcina e la Protezione civile: fino al 24 settembre eventi culturali, religiosi e intrattenimento

È in corso a Roma la tradizionale celebrazione in onore del santo Padre Pio, che sarà occasione per festeggiare anche la Protezione civile: in queste giornate si svolge infatti dal 2004 la Festa della Protezione Civile, che vede in San Pio da Pietrelcina il proprio patrono, ispiratore dei suoi valori fondanti di servizio.

Il programma

Migliaia di devoti con 600 gruppi di preghiera del Lazio e le Associazioni di Protezione Civile si riuniranno presso la Chiesa di San Salvatore in Lauro, in via dei Coronari, nei pressi di Piazza Navona per commemorare il grande Santo con un ricco programma di eventi.

All’interno dell’antica chiesa, già Santuario Lauretano, sono state esposte per l’occasione numerose reliquie, tra le quali il mantello, i guanti, le bende, la stola e il sangue delle stimmate che per cinquanta anni hanno segnato il corpo di san Pio da Pietrelcina.

I festeggiamenti seguiranno un intenso programma che vedrà intrecciarsi eventi religiosi, d’intrattenimento e di cultura, culminanti in alcuni momenti di particolare intensità: il 22 settembre si terrà la Veglia del Transito in cui si ricorda la sua morte, presieduta da Sua Em.za il Cardinale Luis Francisco Ladaria.

L’evento centrale del programma dedicato a Padre Pio interesserà il pomeriggio del 23, con la processione a Piazza Navona alla presenza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, il Dott. Fabrizio Curcio, del Prefetto di Roma, numerose autorità civili e militari. Proprio in Piazza Navona avverrà la benedizione dei mezzi della Protezione Civile.

In seguito si celebrerà la messa solenne in piazza San Salvatore in Lauro (sempre colma di fedeli), presieduta alle ore 18.00, da Monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione . I festeggiamenti si concluderanno domenica 24 settembre alle ore 18.00 con la messa di ringraziamento presieduta dal Cardinale Angelo Comastri. Si assisterà alla benedizione dei fedeli con il mantello di Padre Pio cui prenderanno parte folle di pellegrini provenienti da tutto il Lazio, alcuni miracolati che ringraziano Padre Pio delle grazie ricevute, e numerose autorità civili.