Morto il Gran Maestro dell'Ordine di Malta, Frà Giacomo dalla Torre, ora nuove elezioni

Città del Vaticano - Dopo una lunga agonia si è spento l'ottantesimo Gran Maestro dell'Ordine di Malta, Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, avvenuta a Roma poco dopo la mezzanotte del 29 Aprile, in seguito ad una malattia incurabile diagnosticata pochi mesi fa. Era stato lo stesso Dalla Torre ad informare tutti i membri della sua malattia con una lettera inviata agli inizi di febbraio.

Secondo l’articolo 17 della Costituzione del Sovrano Ordine di Malta, le funzioni passano in via temporanea al Gran Commendatore, Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas, che ha assunto le funzioni di Luogotenente Interinale e rimarrà a capo del Sovrano Ordine di Malta fino all’elezione del nuovo Gran Maestro. Una elezione che avverrà nei prossimi mesi rispettando una serie di passaggi costituzionali obbligati, anche se di fatto le manovre sono già iniziate dietro le quinte e il timore è che riprenda lo scontro feroce che si era consumato tre anni fa portando alla estromissione del precedente Gran Maestro, l'inglese Matthew Festing. Egli, alla fine, fu allontanato da Papa Bergoglio perchè poco allineato con l'attuale linea del pontificato.



Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto era stato scelto perchè era una figura di mediazione e di garanzia. La sua scomparsa rischia così di scivolare in un redde rationem interno.

Nato a Roma il 9 dicembre1944 Frà Giacomo si era laureato in Lettere e Filosofia all'Università La Sapienza di Roma, specializzandosi in Archeologia Cristiana e Storia dell'Arte aveva ricoperto incarichi accademici nella Pontificia Università Urbaniana, insegnando greco classico. Aveva pubblicato saggi accademici e articoli su aspetti della storia dell'arte medievale.



Ammesso nel Sovrano Ordine di Malta nel 1985 come Cavaliere d'Onore e Devozione, Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto ha emesso i voti solenni nel 1993. Dal 1994 al 1999 è stato Gran Priore di Lombardia e Venezia e dal 1999 al 2004 è stato membro del Sovrano Consiglio. Al Capitolo Generale del 2004 è stato eletto Gran Commendatore. Alla morte del 78simo Gran Maestro, Fra' Andrew Bertie nel febbraio del 2008, ha assunto la carica di Luogotenente Interinale. Dal 2008 al 2017 Fra' Giacomo Dalla Torre ha ricoperto l'incarico di Gran Priore di Roma. Alle dimissioni del 79esimo Gran Maestro, Fra' Matthew Festing, il Consiglio Compito di Stato del 29 aprile 2017 lo ha eletto Luogotenente di Gran Maestro per un anno. Nel successivo Consiglio Compito di Stato del 2 maggio 2018 è stato eletto 80esimo Principe e Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta.

Spesso si associava ai volontari per servire i pasti ai senzatetto nelle stazioni ferroviarie di Termini e Tiburtina a Roma. Ha partecipato a numerosissimi pellegrinaggi internazionali dell'Ordine di Malta a Lourdes e ai pellegrinaggi nazionali a Loreto e ad Assisi.



Nella sua carica di Gran Maestro, ha intrapreso numerosi viaggi ufficiali e di Stato. Solo lo scorso gennaio si era recato in Benin, in Camerun, in Germania, Slovenia e Bulgaria per incontrare i rispettivi capi di Stato.

Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, fondato a Gerusalemme intorno all’anno 1048, è ente primario di diritto internazionale ed Ordine religioso cattolico laicale svolgendo attività umanitaria in oltre 120 paesi. Insieme ai suoi 13.500 membri, operano 80.000 volontari, coadiuvati da oltre 42.000 tra medici, infermieri e ausiliari paramedici. L’Ordine gestisce ospedali, centri medici, ambulatori, istituti per anziani e disabili, centri per i malati terminali, corpi di volontari. Il Malteser International in prima linea nelle calamità naturali e per ridurre le conseguenze dei conflitti armati è attualmente impegnato nei paesi confinanti la Siria e l’Iraq.

Il Corpo italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta partecipa ai soccorsi medici di barconi carichi di migranti nello Stretto di Sicilia, affiancando le autorità italiane L’Ordine di Malta è neutrale, imparziale e apolitico. Ha rapporti diplomatici bilaterali con 110 Stati, relazioni ufficiali con 6 altri Stati, relazioni a livello di ambasciatore con l’Unione Europea. È Osservatore permanente presso le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate e ha rappresentanze presso le principali Organizzazioni Internazionali. Dal 1834 la sede del Governo del Sovrano Ordine di Malta è a Roma, dove ha garanzie di extraterritorialità.





