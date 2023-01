Giovedì 5 Gennaio 2023, 07:32 - Ultimo aggiornamento: 07:47

CITTÀ DEL VATICANO - Funerali Ratzinger. Un Papa che celebra i funerali del suo predecessore: l'ultima volta che è accaduto risale al febbraio 1802 quando Pio VII celebrò le esequie di Pio VI due anni dopo la sua morte, visto che Giannangelo Braschi (Cesena 1717 - Valence 1799), eletto al conclave del 1775, morì in esilio in Francia, perché prigioniero di Napoleone. Pio VII, eletto il 14 marzo 1800, fece subito riesumare le spoglie di Pio VI in Francia per farle portare a Roma dove ebbero luogo i funerali.

MONETE

Stavolta le cose stanno un po' diversamente perché Ratzinger era pensionato da tempo e non più regnante, e di conseguenza il rito doveva essere rivisto e reso meno importante anche se nell'addio alla vita terrena l'ex Benedetto XVI porterà con sé i ricordi del suo pontificato, dalle monete coniate durante i suoi otto anni di regno, ai pallii, i paramenti liturgici che hanno accompagnato la sua carriera. All'interno del feretro, chiuso ieri sera, sarà posto anche un cilindro metallico contenente il rogito, esplicativo delle tappe principali del suo pontificato.

Sul sagrato della basilica alla presenza di 100 mila persone, (questa è la stima delle autorità) Francesco alle 9,30 presiederà il rito che sarà celebrato dal decano del Collegio cardinalizio, Giovanni Battista Re. Potranno però concelebrare con lui tutti i cardinali che vorranno, previa iscrizione.

L'unico requisito richiesto: portare con sé la mitra bianca damascata, mentre i vescovi e i preti dovranno essere provvisti del biglietto delle Celebrazioni liturgiche. Per tutti la riunione è al meeting-point alle 8,30, al Braccio di Costantino. Si calcola che i cardinali presenti saranno circa 120 e i vescovi 400.

PECHINO

Ci sarà anche il cardinale cinese Zen Ze Kiun, chiamato anche il Leone di Hong Kong, per il coraggio dimostrato in questi anni nel difendere i diritti umani in Cina. Papa Francesco non lo ha mai voluto ricevere per non mettere in pericolo l'accordo raggiunto con il governo di Pechino sulle nomine dei vescovi. Una intesa «scellerata» che Zen ha definito «una svendita della Chiesa cattolica al governo cinese».

L'inedito funerale è stato pensato per garantire gli onori dovuti ad un ex Pontefice, ma con qualche accorgimento per limare i passaggi dedicati al Papa regnante. Non ci saranno, infatti, le suppliche finali, della diocesi di Roma e delle Chiese orientali. Il feretro con la salma di Benedetto XVI lascerà la Basilica alle 8.45 per raggiungere il sagrato e consentire ai fedeli di recitare il Rosario. Al termine della messa e del rito della Ultima Commendatio et Valedictio, il feretro sarà trasportato nelle grotte vaticane dove avverrà la tumulazione. La cerimonia è privata e non sono previste telecamere. La tomba scelta è quella che fu di Giovanni Paolo II.

GERMANIA

Sono decine i capi di Stato e i leader politici, a cominciare dai presidenti Mattarella, il tedesco Steinmeier, il polacco Duda, il portoghese De Sousa, i premier Meloni, Scholz, Fiala, Heger e i reali di Belgio e Spagna. Ci sarà poi una delegazione della Comunità ebraica di Roma e dell'Islam italiano, l'Imam Pallavicini del Cores e il presidente dell'Ucoii, Yassine Lafram.

I Musei vaticani resteranno chiusi ai turisti solo il tempo relativo ai funerali.