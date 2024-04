Università dei Muratori, Giuseppe Allegrucci confermato alla presidenza

GUBBIO - La tradizione vuole l’Università dei Muratori, Scalpellini ed Arti Congeneri come la depositaria della Festa dei Ceri che non ha mai avuto un vero soggetto di gestione e tutela come per altre feste radicate, come il Palio di Siena per esempio. È una realtà associativa che fa parte del cosiddetto Tavolo ceraiolo voluto dal sindaco Filippo Mario Stirati, del quale con il Comune e la Diocesi fanno parte anche le Famiglie ceraiole e l’associazione Maggio Eugubino. I due aspetti che la caratterizzano fortemente sono la scelta del Primo e Secondo Capitano della corsa del 15 maggio, estratti da un bussolo la mattina della festa tra gli iscritti, e gestire alcuni momenti conviviali come la preparazione del baccalà la vigilia della festa.

In questi giorni si sono rinnovate le cariche sociali del sodalizio. Il nuovo consiglio, nella sede all’interno dello stabile della chiesina di San Francesco della Pace in via Savelli della Porta, ha proceduto all’assegnazione delle cariche per il prossimo triennio.

Il consiglio direttivo è stato confermato in blocco. Giuseppe Allegrucci, come ampiamente previsto, è stato rieletto alla presidenza per il secondo mandato. Vicepresidente è Marco Grassini; segretario Mauro Tognoloni; economo Luigino Bei; responsabile della cucina Alessandro Piermattei.

Il 23 marzo, sempre presso la sede nello stabile, l’antica corporazione aveva varato il consiglio con 15 soci risultati più votati e quindi facenti parte dell’organismo per il triennio 2024-2027. Sono risultati eletti nell’ordine Giuseppe Allegrucci (rieletto presidente), Marco Grassini, Mauro Tognoloni, Luigini Bei, Fabio Mariani, Giorgio Vispi, Giuliano Baldelli, Luca Grilli, Gabriele Capannelli, Fabrizio Monacelli, Maurizio Monacelli, Francesco Rossi, Luca Alunno, Fausto Marionni e Vittorio Pelicci.