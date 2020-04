Una folaga a passeggio per Piediluco.Fa un giretto poi ritorna a tuffarsi nel lago

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stanca nello stare sempre in acqua a difendere il proprio angolo di territorio sul lago di Piediluco, un folaga a pensato bene di darsi un un poco di libertà. Con passo incerto, dalle acque ha salito la scalinata che porta sulla strada del paese, non senza una enorme fatica, visto che le sue dita da palmipede non gli consentono perfettamente di camminare sul suolo. Alla fine, comunque, l'uccello acquatico ce l'ha fatta e, con una certa soddisfazione di chi è riuscito nell'ardua impresa, ha attraversato la carreggiata della strada con calma, cercando di attirare l'attenzione di qualcuno. Qualche minuto di passeggio per poi ridiscendere la scalinata che porta nel lago e, con una forte grido liberatorio, avvertire la sua famigliola che era tornata, a fare l'uccello acquatico. Un'altra dimostrazione di come gli uccelli si riprendono la scena in questo particolare momento in cui il paese è deserto. Mai si era visto una folaga passeggiare in strada indisturbata.