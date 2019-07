Giovane umbro disperso in mare in Salento, ricerche sospese. Salvati padre e fratello

SPOLETO - Tragedia in vacanza per una famiglia umbra. Un giovane di 19 anni, in Salento con la famiglia, é disperso in mare in località Scalo di Furno, a Porto Cesareo.



La capitaneria di porto ha avviato le richieste anche con un mezzo aereo. Il mare in burrasca rende proibitiva l'azione dei mezzi navali. Da quanto è dato di sapere il giovane stava facendo il bagno insieme al padre e al fratello quando a cause delle onde e della forte corrente sono stati portati al largo.



I due fratelli sono stati salvati dall'intervento dei bagnini di un vicino stabilimento balneare, mentre il diciannovenne non ce l'ha fatta a tornare a riva. La madre é stata colta da malore e soccorsa in spiaggia da un'ambulanza del 118.



Dopo quattro ore di ricerche, il pm Francesca Miglietta ha disposto la sospensione delle ricerche. Ultimo aggiornamento: 20:39