Turista, colto da malore e salvato al pronto soccorso di Orvieto: «Grazie ai medici»

Un malore mentre era in vacanza, la corsa in ospedale di Orvieto e la soluzione del problema in tempo record. Passata la paura, un turista prende carta e penna e scrive per ringraziare il personale del pronto soccorso di Orvieto, diretto da Cesare Magistrato.

"Vorrei esprimere i miei più sentiti apprezzamenti per come è stata trattata e felicemente risolta nel giro di 3 ore una fibrillazione atriale che mi ha colpito nei giorni scorsi mentre ero in vacanza a Pievelunga, una piccola frazione del comune di Parrano - scrive il paziente - Con questa mia nota intendo complimentarmi per la grande professionalità dell’equipe, composta dalla dottoressa Alice Miscetti, Anna Buratti, Maria Saia e Maria Planca, che mi ha preso in cura e per la estrema gentilezza con cui sono stato trattato durante tutto il tempo trascorso al pronto soccorso. Un grandissimo grazie a voi tutti e tanti auguri per la vostra benefica attività di assistenza".

Ai ringraziamenti del turista si aggiungono le parole di apprezzamento del direttore generale dell'Azienda Usl Umbria 2, Massimo De Fino, che augura buona salute e completo recupero al paziente e lo ringrazia per la testimonianza. Una testimonianza "che conferma - dice De Fino - l'elevato grado di professionalità e competenza del personale insieme all'efficiente organizzazione dei servizi di emergenza urgenza". Il direttore generale dell'Usl Umbria 2 ringrazia gli stessi professionisti citati nella lettera, "dottoresse Miscetti, Buratti, Saia e Planca, per aver aggiunto alla competenza e tempestività gli elementi dell'empatia, della cortesia e della gentilezza, fondamentali per garantire buone cure e buona assistenza".