Il ministro Lollobrigida a Orvieto per la presentazione dei candidati di Fratelli d'Italia

Il ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida, sarà domani a Orvieto. E' il primo big che arriva nella città della Rupe per la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni comunali. Lollobrigida, infatti, prenderà parte alla presentazione dei candidati della lista di Fratelli d’Italia a sostegno della sindaca Roberta Tardani, in corsa per il secondo mandato.L’evento avrà inizio alle 16.45 e si terrà nell’atrio del Palazzo dei Sette in corso Cavour 87. Insieme al ministro dell'agricoltura saranno presenti tutti i candidati della lista meloniana e i rappresentanti regionali e locali del partito.