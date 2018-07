PORTO SAN GIORGIO - Stanno bene i tre passeggeri di un natante da diporto, di tipo «open» della lunghezza di circa 4,5 metri, affondato nella tarda mattinata di venerdì a circa 600 metri dalla riva a Porto San Giorgio. Si tratta di tre folignati: un uomo di 45 anni in compagnia di suo figlio di 10 e di suo nipote di 20, recuperati in buone condizioni di salute. Erano sulla barca alla fonda nei pressi del porto, quando il natante ha iniziato ad imbarcare acqua e nel giro di pochissimo tempo è affondato. I naufraghi si sono tuffati in acqua e a nuoto si sono diretti verso la riva, sono stati recuperati dagli assistenti bagnanti a bordo dei pattini di salvataggio. In corso le indagini da parte

della Guardia Costiera di Porto San Giorgio, per accertare le cause dell'accaduto. La zona dell'affondamento è monitorata e il relitto, che attualmente non costituisce un pericolo per la navigazione, sarà recuperato appena le condizioni del mare lo permetteranno.

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:22



