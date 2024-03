Nave contro un ponte a Baltimora, auto in acqua: Crollato un pilone. «Si temono diverse vittime»

Una parte del Francis Scott Key Bridge a Baltimora, nel Maryland, è crollata dopo che una grande barca si è scontrata con esso martedì mattina presto. Martedì intorno all'1:30 di martedì è arrivata la notizia che una grande nave si è schiantata contro il ponte, prendendo fuoco prima di affondare e facendo cadere diversi veicoli nell'acqua sottostante.

US NEWS: Bridge collapse in Baltimore, Maryland. Pray for those affected. pic.twitter.com/Nzw7eEyFZj

— Mossad Commentary (@MOSSADil) March 26, 2024