Terremoto Spoleto, tre scosse: le più forti di 3.5 e 3.1. Scuole chiuse per due giorni e traffico in tilt In una ordinanza - secondo quanto si è appreso dall'ente - il sindaco ha disposto la chiusura per oggi e domani delle scuole, di tutti gli edifici pubblici e anche dei centri diurni socio-riabilitativi