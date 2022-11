Maltempo Roma, allerta per il «temporale autorigenerante»: pioggia e disagi sul litorale

Una tempesta forte arrivata dal mare imperversa in tutto il litorale del Lazio dalle 19 di questa sera (22 novembre). Piogge e venti forti sono segnalati in diverse zone, da Ostia fino a Fregene, Torvajanica e Civitavecchia. Secondo i meteorologi di Meteo Lazio si tratta di una "linea temporalesca autorigenerante" ovvero di un temporale in grado di autoalimentarsi, grazie al contributo dell'umidità prodotta dal mare. Si tratta della stessa tipologia di fenomeno che si è abbattuto sulle Marche tra il 15 e il 16 settembre scorsi.

Maltempo Roma, oggi parchi chiusi nella Capitale e si fermano le scuole a Ostia, Frosinone, Anzio, Latina e provincia

Temporale autorigenerante, cosa è

Il temporale autorigenerante è un temporale che mentre si "scarica", si autoalimenta grazie al contributo dell'umidità prodotta dal mare. Quando fa caldo, aumenta la quantità di vapore in atmosfera e dunque la quantità di acqua che può trasformarsi in pioggia.

L'allerta: «Rischio nubifragi nella costa del Lazio»

Sin da questa mattina si segnalano forti disagi nelle aree costiere in particolare del litorale romano: a Ostia scuole chiuse da ieri sera, a Fiumicino alcuni quartieri sono stati invasi dall'acqua con allagementi di case, a Fregene si è registrata un'alta marea di novantacinque centimetri alla quale vanno sommate onde alte tre o quattro metri, parliamo di vento di libeccio da 40-45 nodi.

Gli esperti di Meteo Lazio segnalano una «Insidiosa linea temporalesca autorigenerante in azione davanti alle coste del Lazio, con precipitazioni su gran parte dei settori costieri della provincia di Roma. Attenzione al litorale romano che potrebbe ricevere accumuli pluviometrici importanti».

Allerta, pioggia e vento fanno paura: i sindaci della provincia chiudono le scuole