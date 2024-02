Terremoto oggi Parma di 4.1 avvertito da Milano aq Reggio-Emilia. Prosegue da mercoledì lo sciame sismico

Terremoto Parma. Da mercoledì va avanti lo sciame sismico: più di ottanta le scosse in totale, tutte comprese nella zona tra i paesi di Langhirano, Calestano e Frassinoro. Tantissime anche dopo la mezzanotte: 23 addirittura quelle fino alle 9 del mattino venerdì, due di magnitudo 3.4 e 3.2 segnalate nella provincia di Parma tra le 3.55 e le 4.03 come dai dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (l'Ingv), con epicentro il primo a sei chilometri da Langhirano e il secondo a cinque chilometri da Calestano. Non si segnalano danni a persone o cose. La prima scossa che ha interessato la zona - di magnitudo 3.4 - registrata alle 00.31.

Parma, la scossa di terremoto più forte alle 13.06

Alle 13.06 poi la scossa di terremoto più forte, con una magnitudo - secondo i dati dell'Ingv - compresa tra 3.8 e 4.3 avvertita chiaramente dalla popolazione ma anche fino a Milano, Verona e Reggio-Emilia. Secondo l’Ingv, il sisma e avvenuto a una profondita di 21 km, con epicentro a circa 5 chilometri dal comune di Calestano.