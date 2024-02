Ciclone Artico, maltempo su tutta l'Italia: temporali e neve, pioggia anche al Sud. Ecco quanto durerà

In arrivo una settimana all'insegna del maltempo, con precipitazioni diffuse su buona parte della penisola. Il ciclone proveniente dall'artico, atteso già dal fine settimana, ha raggiunto l'Italia partendo dalle regioni del Nord e quelle centro-settentrionali. In una prima fase pare che non saranno coinvolte le zone adriatiche e meridionali, dove le condizioni peggioreranno solo da mercoledì. Vediamo insieme l'evoluzione delle condizioni meteo dei prossimi giorni e fino a quando dovrebbero persistere le precipitazioni (pioggia e neve) in Italia.