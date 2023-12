Terni, l'Usl Umbria 2 piange la scomparsa di Federica Paolucci, infermiera del 118: fu in prima linea durante la pandemia

Grave lutto all'azienda Usl Umbria 2 per la scomparsa prematura di Federica Paolucci, infermiera del 118, per una grave malattia.

La direzione strategica con il direttore generale Massimo De Fino, il direttore amministrativo Piero Carsili, il direttore sanitario Nando Scarpelli hanno espresso le più sentite condoglianze e si sono uniti al dolore dei familiari degli amici e dei colleghi che ne hanno apprezzato le grandi doti umane e professionali.

Federica Paolucci era molto stimata da tutti i colleghi che la ricordano con commozione e partecipazione, dalla ex responsabile del 118 territoriale Donatella Granati, dall'attuale direttore Cesare Magistrato, dal coordinatore infermieristico David De Santis.

Solare, disponibile, professionista esemplare, è stata sempre in prima linea per portare aiuto e conforto ai pazienti e per supportare con grande passione, competenza e dedizione le attività del servizio 118.

Nella fase emergenziale della pandemia si è distinta, con grande spirito di sacrificio e malgrado le condizioni precarie di salute, per l'impegno nelle attività di contact tracing nello staff del servizio di Igiene e Sanità Pubblica della sede centrale Usl Umbria 2 di viale Bramante.