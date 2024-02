Frosinone, paura al pronto soccorso: infermiera aggredita e chiusa in una stanza da un paziente

Ennesima aggressione All'ospedale Spaziani di Frosinone,nei confronti di un'infermiera che stava operando durante le ore notturne. Ancora una volta, a creare il terrore, è stato un paziente psichiatrico.

Durante il turno di notte, alle ore 3.30 circa, l'uomo, dopo varie minacce a tutto il personale sanitario, ha obbligato l’infermiera a non muoversi afferrandole il braccio dopo aver scaraventato fuori dalla stanza il suo collega che non voleva lasciarla sola. Successivamente ha chiuso la porta talmente forte che è rimasta incastrata non dandole possibilità alcuna di scappare.

I colleghi fortunatamente in breve tempo sono riusciti a scardinare la serratura della porta facendo uscire la donna che si è rifugiata nel bagno del personale fino all'arrivo dei carabinieri che, con l’aiuto del personale sanitario, hanno fermato il paziente e con i medici hanno convalidato il Tso trasferendolo nel reparto Spdc del nosocomio di Cassino.

Sono state ore di terrore per tutti gli operatori sanitari che ancora una volta sono riusciti ad evitare una tragedia.