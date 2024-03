Marsica, fisioterapista e infermiera stroncati contemporaneamente dalla malattia. Asl in lutto

Hanno per sempre abbandonato il loro posto di lavoro “di frontiera” negli ospedali della provincia aquilana due marsicani e questa volta il distacco da quei luoghi di lavoro è stato purtroppo inevitabile . Ne dà notizia la segreteria provinciale Uil Fpl dell’Aquila che, come sindacato, «esprime profondo cordoglio alle famiglie per l’improvvisa scomparsa di Chiarino Contestabile (69 anni deceduto nella sua abitazione di Celano) e Iolanda Ippoliti 53 anni in servizio presso il distretto sanitario di Tarasacco (l’estremo saluto le sarà tributato oggi nella Basilica dei santi Cesidio e Rufino a Trasacco), rispettivamente fisioterapista e infermiera dipendenti della Asl».

Il sindacato sottolinea lo sbigottimento e il dolore che ha colpito ieri i lavoratori della sanità marsicana la dipartita dei quali ha lasciato un segno profondo tra i pazienti che a loro sono stati tanto riconoscenti per le cure ricevute. «Contestabile, per anni fisioterapista all’ospedale di Avezzano e la Ippoliti, infermiera nel distretto di Trasacco, sono stati esempio di professionalità, umanità e grande disponibilità e lasciano un vuoto incolmabile tra i pazienti e i colleghi» scrive la Uil.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I due sono stati stroncati da un male incurabile, il primo peraltro improvviso.