Terni, un guasto blocca i treni per ore: l'odissea dei pendolari in un sabato da dimenticare

TERNI - C’è chi ha perso la coincidenza e chi un appuntamento di lavoro tra le persone che affollano la stazione di Terni.

Rimaste per ore in attesa di treni che non potevano arrivare e partire. Un’odissea che Rfi ha spiegato nella comunicazione delle 9 e 30 di ieri mattina che annunciava che «a causa di un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni, la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata tra Roma Tiburtina e Settebagni».

Da quel momento in poi la mattinata sarà scandita da quel tabellone che continua ad aggiornare gli orari di fronte allo sguardo terrorizzato degli aspiranti passeggeri che avrebbero dovuto prendere il treno per Roma delle 10 e 09 e che invece sono rimasti a piedi per ore.

La freccia partita da Terni alle 10 e 02 in perfetto orario, arriverà a Roma alle 14 e 14 con 194 minuti di ritardo.

Poi i binari sono rimasti vuoti e la gente lì accanto ad aspettare buone notizie che tardano ad arrivare.

Alle 10 e 45 si ipotizza un ritardo di 45 minuti ma poco dopo, alle 11 e 07, il ritardo stimato diventa di 80 minuti.

Le speranze dei pendolari di poter raggiungere Roma si infrangono ogni volta che viene aggiornato l’orario. Alle 11 e 36, sul tabellone della stazione, il treno in partenza alle 10 e 09 per Termini ha un ritardo di 90 minuti.

Il primo treno per la capitale riuscirà a partire solo alle 13 e 25 e per arrivare a destinazione ci vorranno quasi due ore.

C’è chi sa di aver perso la coincidenza per altre destinazioni, chi invece perde la pazienza e se la prende col primo che incontra. Qualcuno che non ha urgenza di raggiungere Roma decide di tornare a casa. Preferisce rinunciare a quello che ormai è un viaggio della speranza.

Giornata da dimenticare anche per tanti studenti universitari ternani che, come ogni sabato, lasciano la capitale per tornare a casa. Un’attesa infinita a Roma Termini, dove un gruppo di giovani ternani ha intenzione di prendere il treno delle 11 e 48 che viene cancellato. Riescono a salire sul convoglio alle 13 e 22 e per arrivare alla stazione di Terni ci mettono tre ore.

«Abbiamo chiesto spiegazioni e stiamo monitorando questa situazione che ha avuto grosse ripercussioni per ore e ore - dice Gianluigi Giusti, portavoce del coordinamento dei comitati pendolari umbri. I treni sono in forte ritardo - la situazione è ancora molto critica. Fortuna che è successo in un giorno prefestivo altrimenti per i pendolari sarebbe stata una tragedia». Giusti sottolinea che «l’infrastruttura è satura a scapito anche dei treni che sono in obbligo di servizio pubblico e questo va a discapito della manutenzione, per la quale i tempi sono molto limitati».

Nel pomeriggio è ancora caos. Il treno 4156 Roma-Ancona previsto in partenza da Termini alle 15 e 58 partirà da Tiburtina alle 16 e 45 mentre l’intercity 1502 che nel fine settimana va da Roma a Trieste e transita per Terni, partito da Termini alle 16 e 35, viaggia con 95 minuti di ritardo. Tra i treni soppressi l’Ancona-Roma con fermata a Terni alle 18 e 53. «Dalle 17 è tornato il regolare esercizio, ma visti i ritardi accumulati ci vorrà tempo per ritornare alla normalità» dice Giusti.