Ternana vince alla lotteria scontrini con una spesa da parrucchiere cliente ottiene 100 mila euro con spesa di 30

TERNI Ha vinto 100 mila euro spendendone poco più di 30 presso un parrucchiere di Terni: è successo grazie alla Lotteria degli scontrini. La donna si è quindi presentata presso l'ufficio di Perugia dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli per consegnare la documentazione.

Visibilmente emozionata, la signora ha lasciato una lettera ai funzionari dei Monopoli - è detto in una nota dell'ente - con la quale ha sinteticamente ripercorso la sua avventura. «Mi sono iscritta alla Lotteria degli scontrini - ha spiegato - dal primo giorno. Sinceramente ero scettica sulle probabilità di vincita. Tuttavia ho sempre utilizzato il mio codice in tutti i negozi

dove faccio acquisti. Ho ricevuto il premio facendo una modica spesa nel negozio preferito dalle donne, il parrucchiere! Non ho ancora realizzato questa vincita che utilizzerò per tanti

piccoli progetti con la mia famiglia». Al titolare dell'esercizio andranno invece 20.000 euro.

L'Adm sottolinea come sia la prima volta che una vincita in Umbria viene fatta in un negozio diverso da supermercati o esercizi di generi alimentari. Con i due premi odierni, legati allo stesso scontrino fiscale, la Lotteria segna un record regalando in Umbria più di un

milione di euro in 11 mesi. Tante le storie, a volte curiose, legate alla Lotteria varata

dal Governo e controllata dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, la signora di Perugia alla quale tre mesi fa sono andati 25 mila euro facendo vincere il proprio datore di lavoro

dove aveva fatto un acquisto per la nipotina o quella della scorsa settimana, sempre a Perugia, con la consumatrice che, all'arrivo della raccomandata, era preoccupata temendo una multa per l'auto. E ancora il cliente di Terni che con i 25 mila euro vinti con il proprio scontrino si è detto più sereno di poter organizzare il matrimonio della figlia.