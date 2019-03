© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI «Prendiamo atto che chi fino ad oggi ha condiviso l’impegno della Lega su entrambi i fronti decida a mezzo stampa, e non nelle sedi opportune, di smarcarsi da quel patto di fiducia contratto con i cittadini sotto il simbolo della Lega. Tuttavia, grazie al lavoro e all’impegno dei suoi dirigenti, dei militanti e degli amministratori locali, la Lega non si fermerà di certo e proseguirà sulla linea del cambiamento che i cittadini hanno richiesto a gran voce, forte delle proprie idee e del grandissimo consenso ricevuto che non intende minimamente deludere». La commissaria della Lega a Terni, Barbara Saltamartini e il segretario regionale, Virginio Caparvi, rispondono così alle dimissioni presentate nei giorni scorsi da Emanuele Fiorini, consigliere regionale e comunale, braccio destro del sindaco Leonardo Latini durante la compagna elettorale e risultato il più votato alle comunale, con 1022 preferenze. Uno choc le dimissioni di Fiorini, che ha affidato a un comunicato laconico nel quale rassicura sul suo impegno per Terni anche nel nuovo ruolo di consigliere del gruppo misto, senza comunque specificare le ragioni che hanno portato a una decisione così clamorosa e, in gran parte, inattesa, nonostante, durante qualche incompresione con il sindaco e con alcuni assessori. Niente comunque che facesse pensare alle dimissioni anche in vista delle prossime regionali, dove il secondo mandato di Fiorini era dato per certo.