Dl Liquidità, passa emendamento Lega: «Aiuti alle imprese del cratere»

Ultimo aggiornamento: 20:06

«È stato approvato l'emendamento al Decreto Liquidità firmato dai deputati umbri della Lega, Virginio Caparvi, Riccardo Augusto Marchetti e Barbara Saltamartini: faciliterà la ripartenza delle imprese colpite dal terremoto del 2016». Lo riferisce lo stesso segretario della Lega Umbria, onorevole Virginio Caparvi.“Le attività produttive colpite dagli eventi sismici 2016 che vorrannochiedere il famigerato finanziamento di 25.000 euro- spiega il deputatoleghista - non avranno più come limite superiore il 25% del fatturato2019, ma potranno scegliere il dato più vantaggioso tra quest’ultimo eil doppio della spesa del personale sostenuta nel 2019. Questocomporterà l’ottenimento di una somma superiore a quanto previstoinizialmente, almeno per la maggior parte dei casi. Una piccolavittoria- conclude Caparvi - che so bene essere una goccia nel marerispetto alle reali necessità di chi, eroicamente, ogni giorno producericchezza per l’Italia senza a volte produrla per sé. Ancor più eroicicoloro i quali tengono la fiammella della speranza accesa in territoridifficili poiché colpiti duramente dalla natura"La notizia è stata accolta con favore dalla Lega Valnerina. “Faccio icomplimenti a tutta la squadra della Lega – afferma il commissarioValentina Fausti - che nonostante le problematiche e le difficoltàdovute all’emergenza covid, ha lavorato per portare in sede di governodegli emendamenti che hanno trovato accoglimento”.