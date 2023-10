Terni, rato: riapre la carreggiata direzione Orte, chiude quella direzione Terni

TERNI Raccordo stradale Terni-Orte. Riapre la carreggiata direzione Orte, chiude quella in direzione Terni. Fino al 31 ottobre.

Chiusa anche l'immissione in direzione Terni per il traffico proveniente da Perugia. Questa la situazione ad oggi sul rato e limitrofi per consentire i lavori di manutenzione programmata per il risanamento profondo della pavimentazione, avviati da Anas nell’ambito del piano di riqualificazione e potenziamento della rete stradale umbra.

Dopo aver riaperto al traffico il tratto della carreggiata sud (direzione Orte) della 675 Umbro Laziale in corrispondenza dello svincolo per Perugia/Cesena con conseguente riapertura della rampa che consente l’immissione sulla E45 in direzione Perugia/Cesena per il traffico proveniente da Terni, da ieri, mercoledì 11 ottobre, il cantiere si è spostato sulla carreggiata in direzione Terni.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta mentre sarà chiusa la rampa che consente al traffico proveniente da Orte l’immissione in direzione Perugia/Cesena/E45 e in direzione Terni Sud - Maratta (SS675bis).

In alternativa, sarà possibile proseguire in direzione Terni e invertire la marcia utilizzando lo svincolo Terni Nord.

I lavori consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel miglioramento degli strati di fondazione fino a oltre 60 centimetri di profondità e nella realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto di tipo drenante, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche.

Non solo.

Per consentire al comune di Terni le attività di competenza relative al getto della soletta del nuovo cavalcavia sulla strada comunale Gabelletta-Maratta, sarà provvisoriamente chiusa al traffico la rampa che consente l’immissione in direzione Terni per il traffico proveniente da Perugia/E45 e da Terni Sud - Maratta (SS675bis).

Come concordato con i tecnici del comune i due cantieri saranno accorpati, così da limitare il disagio complessivo all’utenza.

In alternativa, il traffico proveniente da Perugia e diretto a Terni potrà proseguire in direzione Maratta e uscire allo svincolo Terni Centro – SP Marattana, per proseguire lungo la SP24 Marattana.

Il traffico proveniente da Terni Sud - Maratta e diretto a Terni potrà uscire allo svincolo precedente Terni Centro – SP Marattana, per proseguire lungo la SP24 Marattana.

Il servizio clienti Pronto Anas è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.