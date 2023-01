Terni, in quattro assaltano la Ternana Soccorso e rubano un carro attrezzi recuperato dalla polizia

TERNI - Una banda esperta e pronta a tutto.

Che ha fatto irruzione nel cuore della notte nell’azienda Ternana Soccorso, in strada di Sabbione, per portar via il carro attrezzi che, ipotizzano gli investigatori della questura, avrebbero voluto utilizzare per un colpo alle poste o nella banca del centro commerciale Il Polo di Borgo Rivo.

«Sono rimasti nell’officina un’ora e mezza - racconta il titolare, Fabio Nardi - l’allarme è scattato solo quando hanno scardinato il cancello per darsi alla fuga».

La certezza è che i malviventi sono entrati dalla parte posteriore della Ternana Soccorso. Dopo aver saltato la recinzione della vicina concessionaria di auto. A quel punto, in tutta tranquillità, hanno scaricato le due auto che erano sul carro attrezzi.

Hanno tentato di portar via anche una jeep che viene usata per particolari tipi di soccorso ma non ci sono riusciti. Lasciando danni consistenti.

L’allarme scatta solo quando i quattro forzano il grosso cancello con dei paletti e riescono a scardinarlo ma loro sono già sul grosso mezzo rubato e fuggono via a folle velocità.

Prima di sparire i malviventi smontano dal mezzo rubato un satellitare ma non sanno che ce n’è un altro.

Che aiuterà a ricostruire il percorso del mezzo in fuga, che percorre strada di Recentino, imbocca la superstrada e poi si dirige a Borgo Rivo, dove viene parcheggiato.

L’allarme dell’azienda fa giungere sul posto in pochi minuti i poliziotti della squadra volante che, anche sulla base delle segnalazioni sul percorso, iniziano a cercare il mezzo. Lo ritroveranno poco dopo parcheggiato accanto al centro commerciale di Borgo Rivo, dove ci sono anche uffici postali e istituti bancari, con altrettanti sportelli bancomat.

La polizia ritiene plausibile che l’obiettivo della banda, disturbata al punto da desistere e sparire nel nulla, fosse proprio uno di questi uffici. Che potevano essere assaltati grazie alla potenza del carro attrezzi.

Le gesta dei quattro malviventi, che hanno agito a volto scoperto, sono state immortalate dalle telecamere e le immagini ora sono al vaglio degli investigatori.

«Anche se per fortuna il carro attrezzi è stato recuperato i danni sono ingenti» dice Fabio Nardi.