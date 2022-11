Giovedì 10 Novembre 2022, 00:45

TERNI - Hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per fare irruzione nella casa presa di mira e andare a caccia di denaro e gioielli.

Stavolta i ladri hanno colpito in una villetta nella zona di Collerolletta. Il blitz martedì sera poco prima delle venti, quando i soliti ignoti sono riusciti a introdursi nell’abitazione per mettere a segno il colpo. Ai proprietari non è rimasto altro da fare che dare l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto i carabinieri, che stanno indagando per cercare di dare un nome agli autori del furto.

Nelle stesse ore i ladri sono riusciti ad entrare anche in un appartamento della zona di Poscargano, alla periferia della città. In questo caso pare che, mentre erano al “lavoro”, siano stati disturbati dai cani che hanno iniziato ad abbaiare costringendo gli autori del furto a scappar via portando con sé solo un rolex. In questo caso a indagare sono gli investigatori della questura ternana.

La certezza è che negli ultimi giorni i furti in casa sono tornati di gran moda. A San Gemini, dove i ladri hanno preso di mira due appartamenti portando via denaro e oggetti d’oro. A Borgo Rivo dove, entrati in una bifamiliare lungo la via principale per mettere a segno un furto, sono stati disturbati da rumori sospetti e, mentre fuggivano a folle velocità con un’auto scura, hanno rischiato di travolgere un passante. A dare la caccia ai malviventi in fuga i carabinieri, ancora al lavoro per ricostruire i contorni della vicenda.

La giornata nera sul fronte dei furti è stata quella del 2 novembre, con un raid di furti in casa tra la Polymer e il villaggio Pallotta. Qui sono state prese di mira due abitazioni e in entrambi i casi i ladri hanno portato via due salvadanai. Uno conteneva 600 euro, l’altro un migliaio di euro. La proprietaria dell’appartamento è ancora sconvolta: «Sono rientrata con mia figlia in braccio e sono andata in camera per metterla a dormire e probabilmente chi era all’interno è scappato proprio in quel momento - racconta Giorgia. Casa era completamente a soqquadro. Hanno portato via il salvadanaio con circa mille euro e una busta di castagne. Sicuramente sono stati disturbati dal nostro rientro». A indagare è la polizia ma da quella sera Giorgia va a caccia di immagini e di elementi che possano inchiodare chi è entrato a casa sua.

«Mi ha colpito negativamente il disinteresse della gente - dice con amarezza. Qualcuno mi ha aiutato dandomi le immagini delle telecamere ma altri che potrebbero avere quelle che hanno ripreso il passaggio dei ladri non hanno collaborato. Io non mi sento tutelata - dice Giorgia - quando vado a dormire ho paura e sono molto preoccupata per la bambina. Credo che non sia giusto far finta di niente di fronte a diversi furti che forse sono stati compiuti dalla stessa persona».