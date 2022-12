Giovedì 29 Dicembre 2022, 08:42

TERNI - Gli investigatori della questura vanno a caccia delle impronte sulla Volkswagen Passat nera con targa albanese abbandonata da cinque uomini in fuga dopo il rocambolesco inseguimento iniziato lungo la Flaminia e concluso nella zona di Ferentillo.

Sulla banda di ladri il fiato sul collo della polizia stradale, convinta che i cinque scappati via a piedi nei boschi della Valnerina, siano gli autori dei numerosi furti in villa che si sono registrati negli ultimi tempi nel ternano, nello spoletino e nel folignate. A Terni, in zona Piedimonte, il blitz più violento, con i banditi che hanno riempito di botte l’anziana coppia.

Sull’auto, che è stata sequestrata, la polizia scientifica ha svolto accurati rilievi tecnici che consentiranno di mettere insieme tasselli fondamentali per le indagini.

Rilievi sono in corso anche sulla grande quantità di materiale da scasso sequestrato nel portabagagli. Oggetti che confermano la professionalità di una banda dedita ai furti in villa, che potrebbe aver colpito più volte nella bassa Umbria. Nell’auto arnesi da scasso molto costosi e sofisticati, che presentano pochi segni di usura. Materiale che avrebbe consentito di entrare anche in abitazioni blindate e di aprire le casseforti a prova di ladro in pochi minuti.

Nella Passat anche due ricetrasmittenti per comunicare, due targhe italiane risultate rubate, passamontagna e guanti. Tutto materiale su cui sono in corso accurati rilievi.

Più lunghi i tempi tecnici per poter risalire all’intestatario della Passat con targa estera, con la polizia stradale coordinata da Luciana Giorgi impegnata in complessi accertamenti internazionali.

Gli investigatori andranno a visionare le telecamere installate in prossimità di alcune ville che di recente hanno avuto la sgradita visita dei ladri e che potrebbero aver immortalato il passaggio dell’auto nera ora sotto sequestro.

Riscontri che non saranno semplici in quanto i cinque malviventi in fuga, come confermano le due targhe rubate trovate nell’auto, pare avessero l’abitudine di cambiare le vetture in continuazione per spiazzare le forze dell’ordine.

Gente esperta, che non ha esitato a forzare il posto di blocco della polizia stradale lungo la Flaminia per guadagnarsi la fuga. Che è scappata a folle velocità, braccata dall’auto della polizia, imboccando una strada impervia per raggiungere la Valnerina, arrestare l’auto nella zona di Ferentillo e poi dileguarsi nei boschi.

Nelle stesse ore il furto di un’auto di grossa cilindrata a due passi da Ferentillo. A portarla via, è l’ipotesi investigativa, potrebbero essere stati i cinque, che avevano bisogno di un mezzo per allontanarsi da una zona ormai troppo a rischio.