Terni, Alberto Liguori guiderà la procura di Civitavecchia

TERNI - Il procuratore, Alberto Liguori, guiderà la procura di Civitavecchia.

La nomina a procuratore capo di una delle procure più importanit del Lazio è arrivata in queste ore.

Era stata la quinta commissione del Csm a proporre il magistrato cosentino, dal 2016 a capo degli uffici di palazzo Gazzoli, come nuovo procuratore capo di Civitavecchia.

Per Liguori c'erano stati quattro voti a favore e una sola astensione.

La sua candidatura era giunta dopo la sentenza di merito del consiglio di Stato, che aveva accolto il suo ricorso annullando definitivamente la delibera di non conferma nelle funzioni di capo degli uffici di palazzo Gazzoli.

Una sentenza che ha chiuso tredici mesi sull’altalena, con Liguori rimosso e reimmesso nelle sue funzioni per diverse volte. E che ha messo la parola fine alla vicenda iniziata a gennaio 2023, quando il plenum decise di non confermare Liguori alla guida della procura ternana per l’incompatibilità legata alle chat intercorse tra lui e l’ex magistrato, Luca Palamara.