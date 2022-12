Terni, Il legale del presunto assassino di Ridha, ucciso a Borgo Bovio, rinuncia al Riesame

TERNI - Non ci sarà l'udienza al tribunale del riesame di Perugia per Samuel Obagbolo, il 26enne nigeriano in carcere con l'accusa di aver ucciso Ridha Jamaaoui, 39 anni, tunisino, ammazzato di botte a Borgo Bovio.

E' il suo legale, l'avvocato Francesco Montalbano Caracci, a far sapere di aver rinunciato all'istanza di riesame:"Ritengo, allo stato, di rinunciare all'istanza, anche in considerazione della verificata indisponibilità di una struttura alloggiativa nell'eventualità che si potesse ritenere concedibile una misura meno afflittiva e non ritenendo che allo stato, effettivamente, possa essere concessa diversa e minore misura, nella logica propria della fase cautelare" dice il legale. "Auspico che le indagini continuino e che si possano trovare testimoni dell'accaduto, per capire cosa sia realmente successo" aggiunge Montalbano Caracci.

Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura, vanno avanti a ritmo serrato per ricostruire nei dettagli quello che è davvero accaduto la sera in cui Ridha ha perso la vita sul vialetto che conduce ai palazzi di via Marche.