Al PalaDeSantis di Terni il Campionato interforze di tennis tavolo

Terni - Al PalaDesantis di Terni andrà in scena il Campionato interforze di tennis tavolo riservato al personale militare e civile (di sesso maschile e femminile, compreso il personale con disabilità) appartenente alle Forze armate, ai Comandi generali e ai Corpi armati e non dello Stato, in servizio o in quiescenza. Ad organizzarlo il 9 e 10 maggio lo Stato Maggiore della Difesa, in collaborazione con la Federazione italiana tennistavolo.

Giovedì, dopo l’accredito degli atleti alle ore 15 e il saluto di benvenuto alle 15,30, le gare scatteranno alle 16 e proseguiranno per tutto il pomeriggio e venerdì dalle 9. Alle 12 si disputeranno le semifinali e le finali.

Lo scorso anno al PlayHall di Riccione si impose Francesco Messa (Aeronautica mlitare), che bissò il titolo del 2022 alla Fiera di Rimini, battendo in finale per 3-1 Marcello Arcigli (Marina militare). Messa è presente fra gli iscritti anche quest’anno e dunque punterà al terzo titolo consecutivo.