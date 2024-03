Eleonora Abbagnato e Tosca a Terni per l’evento inaugurale di Umbria Forum al PalaTerni il 5 aprile

Terni -

Sarà “Amores” ad inaugurare, il 5 aprile alle 20.30, la rassegna di spettacoli organizzati da Umbria Forum al PalaTerni. Si tratta di una performance ispirata dalla storia di San Valentino, patrono di Terni, curato da Daniele Cipriani e diretto da Luis Ernesto Donas.

Nel cast Eleonora Abbagnato, già étoile del Teatro dell’Opera di Parigi, insieme a sua figlia Julia Balzaretti accompagnate dalla scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, Sergio Bernal, re del balletto spagnolo, la cantante Tosca con i suoi musicisti, il danzatore aereo Nico Gatullo, il narratore Edoardo Siravo. A presentarlo sarà Paola Saluzzi.

Gli artisti eseguiranno coreografie di Sasha Riva e Simone Repele, accompagnate da testi originali di Vittorio Sabadin.

Attraverso quadri viventi sarà raccontato l’amore in varie declinazioni.

L'amore fraterno aprirà il percorso, celebrando la solidarietà, il rispetto reciproco e la condivisione di valori.

Seguirà l'amore eterno, incarnato da una coppia che affronta insieme le sfide della vita, cresce e matura nel corso degli anni.

L'amore tra genitori e figli esplora il legame indissolubile basato sull'accettazione e il sacrificio.

Il desiderio erotico, l'amore giocoso e l'ossessione amorosa verranno esplorati con intelligenza e profondità, rivelando i vari volti dell'attrazione e della passione umana. L'amore per sé stessi, presentato come fondamentale per il benessere emotivo e mentale, ma senza scadere nell'egoismo.

Lo spettacolo è gratuito fino ad esaurimento posti prenotandosi su vivatiket.