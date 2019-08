Latini nel mirino del Misto

Manca solo la sesta firma. Il Gruppo Misto, con l'appoggio di Michele Rossi, e sono cinque appunto, vuole mettere il sindaco Latini sulla graticola per la questione del rimpasto blitz fatto il dieci agosto. Il testo per chiedere un Consiglio comunale straordinario è pronto. Da ieri sta girando di mano in mano tra i consiglieri comunali. Pd e M5s hanno già detto "no" alla richiesta di apporre la sesta firma, decisiva per ottenere il via libera alla convocazione di un'assemblea straordinaria. Si è difilato anche il consigliere di Senso Civico, Alessandro Gentiletti. Il pressing ora è su Paolo Angeletti, di Terni Immagina. Una mossa, quella del Misto, che creerebbe non pochi problemi al sindaco, costretto a riferire in Consiglio le ragioni di un rimpasto lampo che ha mandato in tilt la maggioranza, con la Lega che ha perso il terzo consigliere nel giro di un anno, Annamaria Leonelli, dopo Emanuele Fiorini e Paola Pincardini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA