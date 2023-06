Martedì 20 Giugno 2023, 07:25 - Ultimo aggiornamento: 07:31

Sono tutti rientrati a lavoro a tempo pieno, chi con un occhio ancora fisso sulla politica e chi invece in pausa di riflessione. Ex assessori ed ex consiglieri riannodano i fili dopo la tornata elettorale che ha ridisegnato la geografia politica e amministrativa di Palazzo Spada. Cinque di loro, Leonardo Latini, Giovanna Scarcia, Maurizio Cecconelli, Lucia Dominici e Alessandro Gentiletti, sono tornati a fare gli avvocati a tempo pieno.

L'EX SINDACO

«Ho ripristinato la funzionalità del mio ufficio e ho fatto già le prime udienze dice l'ex sindaco Latini (Lega) mi sto godendo anche la famiglia e i figli assaporando per la prima volta il piacere di prenderli all'asilo e portarli alla lezione di karate. Non abbandonerò la politica che pratico da trentacinque anni e poi vedremo. Starò ad osservare a livello locale e nazionale gli scenari e gli approdi futuri». «Nonostante abbia assolto al lavoro di assessore con grande impegno e massimo entusiasmo rivela Maurizio Cecconelli (FdI)- mi mancava anche un po' la professione d'avvocato che svolgo da quasi 30 anni con uguale passione. Continuo a dare il mio contributo al mio partito, come ho sempre fatto anche prima di avere cariche e, anzi, anche quando nessuno di noi le aveva».

Avvocato a tempo pieno anche Giovanna Scarcia (Lega). «La politica afferma - è una passione ormai e resto a disposizione, anche con le numerose competenze maturate. Ho conosciuto tante persone valide, con cui ho condiviso un percorso, persone con cui si potrà fare di nuovo squadra un giorno per il bene di Terni, sempre». Prosegue la professione, «che non ho mai abbandonato» chiarisce, Lucia Dominici (Forza Italia), attiva anche nell'Associazione italiana dei giovani avvocati in cui è membro della giunta nazionale. «Continuerò a fare politica fuori dal consiglio comunale aggiunge - per essere vicina a tutte quelle realtà che mi hanno sostenuta nella campagna elettorale». Doppio impegno a tempo pieno per Alessandro Gentiletti (Senso Civico), che non ha partecipato alla campagna elettorale. «Proseguo a fare avvocato e l'impegno con l'associazione Luca Coscioni per la promozione dei diritti civili e con Terni Valley per il rilancio del protagonismo dei giovani nell'attivismo politico». In pausa dalla politica Federico Cini (Lega): «Sono già rientrato nel mio ruolo di insegnante di informatica presso l'Itt rivela -Inoltre, svolgo la professione di ingegnere informatico. Nei prossimi mesi ho intenzione anche di avviare un nuovo business con sede operativa a Terni. Mi prendo una pausa dalla politica, poi si vedrà». E' tornata all'Arpa la vulcanica Benedetta Salvati (Forza Italia). «Non riesco a non lavorare dice Senza soluzione di continuità rispetto all'attività in Comune, sono tornata subito a lavorare all'Arpa Umbria. Rimango attiva in politica perché non sarebbe intelligente gettare al vento l'importante bagaglio di esperienza maturata in questi cinque anni dedicati ad amministrare la città». «Mi sto occupando di quello che è il mio presente e il mio futuro, le mie aziende con i loro 25 dipendenti dice Stefano Fatale (Forza Italia) Resterò fedele al presidente Berlusconi continuando a lavorare per il partito. Trovo assurde certe decisioni come quella di spostare il mercato settimanale, assunte da cui non vive la città». Chi sta già facendo opposizione fuori dal palazzo è Michele Rossi (Terni civica). «Dopo la delusione e lo scoramento dei primi giorni dice - grazie anche all'incitamento dei tanti, ho capito che devo continuare ad occuparmi della città».



