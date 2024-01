Sabato 13 Gennaio 2024, 09:03

LA VICENDA

Non lo gestirà direttamente ma lo terrà ugualmente in uso per 100 giorni. Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi bypassa così, almeno per il momento, lo scoglio incompatibilità che era emerso nelle settimane scorse, quando il vicesindaco Riccardo Corridore aveva risposto a un'interrogazione del gruppo di FdI. «Stefano Bandecchi non può gestire il PalaTerni altrimenti sarebbe incompatibile con la carica di sindaco», aveva spiegato Corridore. Uno stop dettato dalle incompatibilità emerse nel rispetto del Tuel, il testo che detta le regole del gioco in una pubblica amministrazione. «Dal parere del segretario generale è emerso che se Bandecchi, attraverso la Ternana Palaeventi, decidesse di gestire il PalaTerni risulterebbe incompatibile con la carica di sindaco», aveva aggiunto Corridore. Ma ieri l'ennesimo colpo di scena che rimette tutto in discussione.«La mia società, la Ternana PalaEventi, - ha detto il sindaco Bandecchi - prenderà in affitto le mura del palazzetto dello sport per cento giornate nel 2024. Le utilizzerò per realizzare grandi eventi che abbiano un interesse e un traino per tutta la città». Ecco il discrimine. La mossa del cavallo alla Renzi destinata a sparigliare le carte. Non la gestione diretta, ma il semplice utilizzo, come se Bandecchi avesse deciso di affittare per 100 giorni una qualche altra struttura, pagando ovviamente la quota giornaliera. Insomma, un rapporto tra privati. Da una parte il costruttore del Pala Terni, che è rimasto anche gestore dopo lo stop imposto a Bandecchi, e dall'altra il primo cittadino che tramite una sua società ha affittato la struttura per 100 giorni. Per farne cosa? Il primo appuntamento di sicuro sarà il congresso nazionale di Alternativa Popolare a fine gennaio. Per il resto sarà un programma tutto da scoprire. Reazioni? Da parte del gruppo di FdI l'attenzione resta «comunque alta», mentre per Francesco Ferranti (FI) «se non sussistono impedimenti normativi e un bene che dei privati prendano in affitto la struttura più giorni possibile».© RIPRODUZIONE RISERVATA